Провести аудит бота для телеграмм

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Закрытнет заявок249 просмотров

Необходимо проверить созданного бота на соответствие требований и функция, описанным в ТЗ (ТЗ во вложении). Бот создан на платформе SaleBot.

3 года назад
alexpavlov92
Александр 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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