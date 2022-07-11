Повторить программный интерфейс по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки328 просмотров

Требуется повторить программный интерфейс по образцу для windows. Основной функционал по сбору и обработке информации пишется другим программистом. Основная задача максимально приближенно повторить разветвленность окон и меню, и взаимодействие с Базой Данных.

3 года назад
guest_16504487759962
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Заявки фрилансеров

Олег
 
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Ярослав
 
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