Требуется разработка бота-администратора для Telegram канала, который будет обрабатывать подписки и платежи. Бот должен автоматически брать оплату, отправлять приветственные сообщения, уведомления о подписках и обеспечивать управление подписчиками. Важно обеспечить возможность доработки и отказоустойчивость. Подробное ТЗ включает требования к функционалу, включая интеграцию различных платежных систем и систему уведомлений.
Написать скрипт powershell который проделывает ряд настроек на винде10
1) после каждой загрузки (неважно: была ли винда выключена или это ребут или была вырублена с кнопки или синий экран или ещё что-либо) делает синхронизацию времени — такую же что по кнопке в Settings → Date & time.
2) если винда включена постоянно — раз в сутки (например, в 07:30 утра) делает синхронизацию времени
3) меняет пару настроек панели задач: группировать окна в панели задач: нет и показывать все иконки в трее: да (если надо могу показать где это делается руками)
4) задаёт нужные программы используемыми по умолчанию для заданных типов файлов (.txt, .log, .js и т. д.)
5) отключает новости погоды на панели задач
6) задаёт настройки самого обычного виндового блокнота (дефолтное расположение и размер окна, размер шрифта, перенос по словам)
7) если это возможно — задаёт пару настроек notepad++
8) если это возможно — задаёт пару настроек anydesk
9) открывает профиль браузера Mozilla Firefox с заданным названием и останавливается на этом
Выбранный исполнитель
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