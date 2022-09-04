1) после каждой загрузки (неважно: была ли винда выключена или это ребут или была вырублена с кнопки или синий экран или ещё что-либо) делает синхронизацию времени — такую же что по кнопке в Settings → Date & time.

2) если винда включена постоянно — раз в сутки (например, в 07:30 утра) делает синхронизацию времени

3) меняет пару настроек панели задач: группировать окна в панели задач: нет и показывать все иконки в трее: да (если надо могу показать где это делается руками)

4) задаёт нужные программы используемыми по умолчанию для заданных типов файлов (.txt, .log, .js и т. д.)

5) отключает новости погоды на панели задач

6) задаёт настройки самого обычного виндового блокнота (дефолтное расположение и размер окна, размер шрифта, перенос по словам)

7) если это возможно — задаёт пару настроек notepad++

8) если это возможно — задаёт пару настроек anydesk

9) открывает профиль браузера Mozilla Firefox с заданным названием и останавливается на этом