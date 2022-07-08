Необходим Python-скрипт для парсинга блока 'похожие запросы' в Google по списку запросов из файла. Скрипт должен извлекать 15-20 вопросов с ответами и сохранять их в Excel, оформляя вопросы в тегах <h2>, а ответы в <p>. Все данные должны быть помещены в одну ячейку.