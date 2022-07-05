Необходимо создать робота который сможет с помощью программы для звонков совершать прозвон клиентской базы которую я буду вкидывать в него. Так же необходимо что бы он по проделанным звонкам вел некий отчет то есть: отмечал номера которые не ответили,номера которые прослушали всю информацию которую им предоставили, и так же номера которые отбились.