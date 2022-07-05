Требуется разработка авторегистратора для сайта g-24.pro с использованием 8000 готовых почт Gmail. Необходимо вводить коды, приходящие на почту. Бюджет 60$.
Разработать робота для автоматического прозвона клиентских баз
Необходимо создать робота который сможет с помощью программы для звонков совершать прозвон клиентской базы которую я буду вкидывать в него. Так же необходимо что бы он по проделанным звонкам вел некий отчет то есть: отмечал номера которые не ответили,номера которые прослушали всю информацию которую им предоставили, и так же номера которые отбились.
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