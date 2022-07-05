Python консультации

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Закрыт6 заявок648 просмотров

1. Python. Парсим сайт

2. ищем методами beaytifulSoup нужные данные. Выводим print. Далее записываем в excel

Python
3 года назад
guest_16226387752689
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3 года назад

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DanilNikitin
Данил 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
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spot_light
Кирилл 
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3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
29 лет
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3 года назад
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DanilNikitin
Данил 
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3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Андрей
 
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Михаил
 
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3 года назад
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Прикладное ПО
spot_light
Кирилл 
23 года
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2 года назад
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Антон
 
19 лет
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Был
2 года назад
3 года назад

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