Требуется разработка плагина для Figma, который будет автоматически экспортировать изображения с одного листа в различные папки. Экспорт будет зависеть от текста, расположенного рядом с изображениями. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с плагинами Figma и навыки программирования.