Задача включает комплексный анализ веб-приложения Necommerce и его исходного кода на наличие уязвимостей. Требуется составить план работ, провести тестирование и подготовить отчёты с описанием обнаруженных проблем и рекомендациями. Критерии сдачи: минимум 5 найденных проблем и два документа с отчётом и рекомендациями.
Софт (скрипт) для бронирования места онлайн на сайте. Визы.
Нужно написать софт для бронирования мест на визы.
Более подробную информацию предоставлю в ЛС.
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