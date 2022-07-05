Нужна формула в Google sheets (гугл таблицах)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка178 просмотров

Нужна формула которая найдет последнюю заполненную ячейку в строке и затем суммирует значения последних 7 ячеек.

3 года назад
guest_16569407362966
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
63 отзыва
3 года назад

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