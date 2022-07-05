Задача включает комплексный анализ веб-приложения Necommerce и его исходного кода на наличие уязвимостей. Требуется составить план работ, провести тестирование и подготовить отчёты с описанием обнаруженных проблем и рекомендациями. Критерии сдачи: минимум 5 найденных проблем и два документа с отчётом и рекомендациями.
Нужна формула в Google sheets (гугл таблицах)
Нужна формула которая найдет последнюю заполненную ячейку в строке и затем суммирует значения последних 7 ячеек.
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