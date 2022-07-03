Из данных справочника и внешнего xml файла заполнить несколько докумен

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Есть справочник. Из данных элемента справочника и внешнего xml файла нужно создать несколько пакетов документов. С возможностью корректировки и сохранения истории изменений.

Подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/yxcnizeia9fauwt/2022.06.26%201%D0%A1%D0%BC%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D1%87.2.docx?dl=0

Необходимые Файлы и образцы

https://www.dropbox.com/s/iskuo6o5r00zp2a/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B.zip?dl=0

3 года назад
criterio_mike
Михаил 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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