Небольшая программа на windows для генерации excel и xml файла

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки393 просмотра

Нужно создать небольшую программу на windows для генерации:

1. xml file ( 9 полей ввода, на выходе получается инфа введенная в эти поля будет обернута в теги в 1-ом xml файле):

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3 года назад
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DiaKen
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Все супер, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Артур
 
31 год
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DiaKen
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Никита
 
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