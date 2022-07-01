Разработка программы движения робота уборщика

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки325 просмотров

Прежде чем раскрывать ТЗ нужно подписать NDA и поэтому предлагаю такое краткое описание: Этап 1 - это управляющее ПО робота для каких-то АРМ контроллерах, например, raspberry, которые должны уметь прокладывать маршрут: доезжать до места уборки, выполнять уборку - управляя узлами робота такие как щетки пылесос подача воды. Сенсоры это 2д лидары, ИК, УЗ, датчики и RGB камера, 3д камеры и 3д лидары очень не желательны из за дороговизны дорогие.

Этап 2 - это интеллект: прогнозирование маршрута, классификация препятствий: люди, паллеты, полки, коробки, урны; для выбора стратегии дальнейшего маршрута.

Также определение динамических целей такие как спецтехника люди и расчет траектории их движения и пересечение с траекторией робота уборщика для своевременной корректировке маршрута движения робота т.к. приоритет его работы ниже чем людей и спецтехники.

Этап 3 - фичи, удобство, интеграции, удобное управление роботом - роем роботов.

Для того чтобы понять можем мы двигаться далее или нет, прошу дать ответ на три вопроса:

1-готовы ли разрабатывать такой проект

2-сколько аналогичных проектов разработано с прокладкой маршрутом и автоматическим движением (ссылки на проекты)

3-какой диапазон стоимости на ПО по описанию выше

После того как мы поймем что можем сотрудничать необходимо будет пройти следующие шаги:

1. Подписать NDA соглашение о неразглашении

2. Высылаем ТЗ для и видео на существующий робот Это ссылка на робот - https://youtu.be/zouaZ0MDpdU

3. Обсуждаем стоимость, срок, этапность разработки

4. Заключаем договор

5. Выполняем разработку

3 года назад
river_print
Андрей 
51 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Эдуард
 
52 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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