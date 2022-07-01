Ищется специалист по гугл таблицам для консультации по проекту, связанному с автоматизацией и работой с большим количеством таблиц. Также требуется исполнитель для реализации проекта и его дальнейшей поддержки. Вопросы касаются переноса информации и улучшения схемы работы.
Разработка программы движения робота уборщика
Прежде чем раскрывать ТЗ нужно подписать NDA и поэтому предлагаю такое краткое описание: Этап 1 - это управляющее ПО робота для каких-то АРМ контроллерах, например, raspberry, которые должны уметь прокладывать маршрут: доезжать до места уборки, выполнять уборку - управляя узлами робота такие как щетки пылесос подача воды. Сенсоры это 2д лидары, ИК, УЗ, датчики и RGB камера, 3д камеры и 3д лидары очень не желательны из за дороговизны дорогие.
Этап 2 - это интеллект: прогнозирование маршрута, классификация препятствий: люди, паллеты, полки, коробки, урны; для выбора стратегии дальнейшего маршрута.
Также определение динамических целей такие как спецтехника люди и расчет траектории их движения и пересечение с траекторией робота уборщика для своевременной корректировке маршрута движения робота т.к. приоритет его работы ниже чем людей и спецтехники.
Этап 3 - фичи, удобство, интеграции, удобное управление роботом - роем роботов.
Для того чтобы понять можем мы двигаться далее или нет, прошу дать ответ на три вопроса:
1-готовы ли разрабатывать такой проект
2-сколько аналогичных проектов разработано с прокладкой маршрутом и автоматическим движением (ссылки на проекты)
3-какой диапазон стоимости на ПО по описанию выше
После того как мы поймем что можем сотрудничать необходимо будет пройти следующие шаги:
1. Подписать NDA соглашение о неразглашении
2. Высылаем ТЗ для и видео на существующий робот Это ссылка на робот - https://youtu.be/zouaZ0MDpdU
3. Обсуждаем стоимость, срок, этапность разработки
4. Заключаем договор
5. Выполняем разработку
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