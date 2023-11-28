Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...
Фриланс: Разработка прикладного ПО
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Частые вопросы по прикладному ПО
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- $500Прикладное ПО8 заявокОткрыт25 дней назад
Потрібно написати ТЗ Тема: Програмний компонент для зберігання секретних даних Мова програмування: JAVA ( зробити технічне розписання завдання, яке буде розкривати реалізацію добавки (з діаграмою Use-case наприклад) Вид роботи - Диплом Унікальність - 80%Прикладное ПОнет заявокОткрытчас назад
- $15
Нам нужно создать систему сопоставления электронной почты (это означает: у нас есть платформа с покупателями и продавцами. Итак, если покупатель хочет купить, скажем, продукт G, а продавец также продает продукт G, тогда оба клиента автоматически ...Прикладное ПО1 заявкаОткрыт5 часов назад
- $15
Потрібно написати код для візуалізації плану положень механізму у програмі Processing. Фото прикріпляюПрикладное ПО1 заявкаОткрыт20 часов назад
Нужне скрипт, на Питоне + GPT, который продет по google sheet файлу с 60 000 записей и 1) удалить термины: - которые не имеют отношения к software, software development, internet, software ...Прикладное ПО2 заявкиОткрытдень назад
Необходимо реализовать скриншотилку на Win UI 3 (как lightshot), проект где будет много кнопок и работы. Нужен ответственный человек, который будет доступен и сможет довести проект до конца. Для начала я предлагаю оценить тестовое ...Прикладное ПО3 заявкиОткрыт4 дня назад
Привет, уважаемые фрилансеры! Мы - команда, которая занимается продажей секонд-хенд одежды на рынке Германии. Наш основной канал продаж - это популярный онлайн-сервис для размещения объявлений kleinanzeigen.de. Недавно мы столкнулись с проблемой: наша активность по ...Прикладное ПО1 заявкаОткрыт6 дней назад
- $100
Здравствуйте, Уважаемые! Задача выгрузить каталог автозапчастей залогинившись в систему под комбинацией логин пароль. Примерное количество позиций - 20-25 тысяч. Сохранить по каждому ID данные и текст (образец, для чего подходит, ...Прикладное ПО1 исполнительОткрыт7 дней назад
#Shopify #AppDevelopment #FreelanceJob #Hire #Ищу #Шопифай #ShopifyApp Должность: Разработчик приложений Shopify (Проектная работа) Местоположение: Удаленная работа Обзор проекта: Мы ищем опытного разработчика приложений Shopify для работы над проектом. Проект включает ...Прикладное ПО2 заявкиОткрыт9 дней назад
Автоматизировать извлечение заданных химических элементов из предоставленного корпуса. Совпадения следует возвращать в том порядке, в котором они указаны в корпусе. Результирующий DataFrame должен содержать соответствующие совпадения, где это применимо, для всех химических элементов (см. прикрепленный ...Прикладное ПО5 заявокОткрыт9 дней назад
Разрабатываем сервис для построения и расшифровки натальных карт. Нужно разработать Построение и ОБЩЕЕ толкование натальной карты Построение и толкование натальной карты по выбранному периоду: на день, месяц, год. Будет очень уместно использовать ...Прикладное ПО2 заявкиОткрыт11 дней назад
- $200
Нужно одну штуку проделать, интегрировать gpt в тиндер, вот инструкция: https://www.explainthis.io/en/ai/tinder Нам надо что бы ИИ общался с парнями от лица модели. + что бы перечитывал всю переписку что бы ...Прикладное ПО4 заявкиОткрыт11 дней назад
Требуется разработка и внедрение CRM системы для организации управления сделок на основе входящих писем от клиентов. В основном коммуникация с заказчиками строится на email переписке, поэтому требуется рабочий почтовый сервер (не такой как в битрикс24, ...Прикладное ПО4 заявкиОткрыт11 дней назад
Портування програми з Qt 4 на Qt 6Прикладное ПО1 заявкаОткрыт12 дней назад
система, состоящая из пяти основных сервисов, взаимодействующих между собой и с внешними акторами – клиентом и водителем. 1. Client Service – сервис, который обрабатывает запросы клиента, включая создание, получение и управление информацией о поездках. Использует Kafka ...Прикладное ПО3 заявкиОткрыт13 дней назад
Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале 1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции ...Прикладное ПО6 заявокОткрыт13 дней назад
Ми зібрали дані для 25 фірм (як представлено в наступній таблиці). K означає капітал, L – кількість робітників, а Q – обсяг виробництва. З цією інформацією оцініть такі моделі: ???Cobb-Douglas production function. ???Linear ...Прикладное ПОнет заявокОткрыт15 дней назад
Нужно написать скрипт, который будет следить за появлением новых матчей в Лайве и каждый новый матч начинать сохранять данные с частотой чаще чем раз в две секунды в csv-таблицу, где индекс строки это время, а ...Прикладное ПО5 заявокОткрыт16 дней назад
[i]оздание WinAPI окна с сообщением [/i][i]Разработать приложение по поддержке набора данных с использованием двустороннего связного списка. [/i][i]Связный список реализовать с использованием семейства функций НеарХХХ() Win 32 API по работе с динамически распределяемой памятью (кучей). Должны ...Прикладное ПО2 заявкиОткрыт16 дней назад
- $150
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из текущей csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho ...Прикладное ПОнет заявокОткрыт16 дней назад