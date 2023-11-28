Фриланс: Разработка прикладного ПО

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Вакансии программистов прикладного ПО (программного обеспечения) несложно найти на различных сайтах. В наши дни разработка прикладных программ стала очень широко востребованной сферой. Именно этим и объясняется высокий спрос на подобные услуги. Разработка прикладного ПО предлагается как компаниями, так и разработчиками-одиночками. В первом случае вы получаете обилие сервисов за высокую плату. Конечно, если разработка прикладных программ была заказана в крупной компании, ваши обязанности сведутся к минимуму. В то же время работа с фрилансерами позволит сэкономить солидную сумму. И те, для кого удаленная работа (разработчики ПО, программных продуктов) является основной сферой деятельности, способны не менее качественно справиться с заказом. Размещая вакансии программистов прикладного ПО (программного обеспечения) на различных сайтах, вы вряд ли добьетесь желаемого результата. Гораздо эффективнее подыскать подходящего исполнителя в сервисе Weblancer. У нас уже зарегистрировались тысячи фрилансеров из разных стран. И для многих из них удаленная работа разработчика ПО, программных продуктов является основным профилем. Помимо этого, без особых усилий найти заказчика смогут и профессионалы своего дела. Разработка прикладного ПО представлена на нашем сервисе множеством проектов. Поэтому вам останется лишь выбрать наиболее подходящий вариант, и обсудить с заказчиком основные нюансы работы.

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  • Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

    $500

    Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...

    Unity
    Прикладное ПО8 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Потрібно написати ТЗ по Java

    Потрібно написати ТЗ Тема: Програмний компонент для зберігання секретних даних Мова програмування: JAVA ( зробити технічне розписання завдання, яке буде розкривати реалізацію добавки (з діаграмою Use-case наприклад) Вид роботи - Диплом Унікальність - 80%

    Прикладное ПОнет заявок
    Открыт
    час назад

  • Система сопоставления адресов электронной почты

    $15

    Нам нужно создать систему сопоставления электронной почты (это означает: у нас есть платформа с покупателями и продавцами. Итак, если покупатель хочет купить, скажем, продукт G, а продавец также продает продукт G, тогда оба клиента автоматически ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    5 часов назад

  • Потрібно написати код для Processing

    $15

    Потрібно написати код для візуалізації плану положень механізму у програмі Processing. Фото прикріпляю

    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    20 часов назад

  • Нужен скрипт на Python + GPT

    Нужне скрипт, на Питоне + GPT, который продет по google sheet файлу с 60 000 записей и 1) удалить термины: - которые не имеют отношения к software, software development, internet, software ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    день назад

  • Написать скриншотилку на WinUI 3

    Необходимо реализовать скриншотилку на Win UI 3 (как lightshot), проект где будет много кнопок и работы. Нужен ответственный человек, который будет доступен и сможет довести проект до конца. Для начала я предлагаю оценить тестовое ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    4 дня назад

  • Разработка алгоритма обхода системы банов для регистрации аккаунтов

    Привет, уважаемые фрилансеры! Мы - команда, которая занимается продажей секонд-хенд одежды на рынке Германии. Наш основной канал продаж - это популярный онлайн-сервис для размещения объявлений kleinanzeigen.de. Недавно мы столкнулись с проблемой: наша активность по ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Открыт
    6 дней назад

  • Написать парсер данных для сайта

    $100

    Здравствуйте, Уважаемые! Задача выгрузить каталог автозапчастей залогинившись в систему под комбинацией логин пароль. Примерное количество позиций - 20-25 тысяч. Сохранить по каждому ID данные и текст (образец, для чего подходит, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Открыт
    7 дней назад

  • Создание Shopify app

    #Shopify #AppDevelopment #FreelanceJob #Hire #Ищу #Шопифай #ShopifyApp Должность: Разработчик приложений Shopify (Проектная работа) Местоположение: Удаленная работа Обзор проекта: Мы ищем опытного разработчика приложений Shopify для работы над проектом. Проект включает ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    9 дней назад

  • Извлечение ключевых слов с помощью Python

    Автоматизировать извлечение заданных химических элементов из предоставленного корпуса. Совпадения следует возвращать в том порядке, в котором они указаны в корпусе. Результирующий DataFrame должен содержать соответствующие совпадения, где это применимо, для всех химических элементов (см. прикрепленный ...

    Python
    Прикладное ПО5 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Разработать алгоритм построения натальной карты и ее толкования

    Разрабатываем сервис для построения и расшифровки натальных карт. Нужно разработать Построение и ОБЩЕЕ толкование натальной карты Построение и толкование натальной карты по выбранному периоду: на день, месяц, год. Будет очень уместно использовать ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • AI & Tinder

    $200

    Нужно одну штуку проделать, интегрировать gpt в тиндер, вот инструкция: https://www.explainthis.io/en/ai/tinder Нам надо что бы ИИ общался с парнями от лица модели. + что бы перечитывал всю переписку что бы ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Внедрить CRM/разработать с 0 или допилить имеющиеся на рынке платформу

    Требуется разработка и внедрение CRM системы для организации управления сделок на основе входящих писем от клиентов. В основном коммуникация с заказчиками строится на email переписке, поэтому требуется рабочий почтовый сервер (не такой как в битрикс24, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Систему, состоящая из пяти основных сервисов на GO

    система, состоящая из пяти основных сервисов, взаимодействующих между собой и с внешними акторами – клиентом и водителем. 1. Client Service – сервис, который обрабатывает запросы клиента, включая создание, получение и управление информацией о поездках. Использует Kafka ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    13 дней назад

  • Telegram Telethon script

    Нужно создать продукт, который будет из нашей базы аккаунтов Телеграм ставить реакции на новые посты которые вышли в канале 1) Это продукт для личного использования, будут свои тг аккаунты,и с них проставлять реакции ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • R-Studio

    Ми зібрали дані для 25 фірм (як представлено в наступній таблиці). K означає капітал, L – кількість робітників, а Q – обсяг виробництва. З цією інформацією оцініть такі моделі: ???Cobb-Douglas production function. ???Linear ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Парсинг лайва xbet или зеркал (melBet и т.д.)

    Нужно написать скрипт, который будет следить за появлением новых матчей в Лайве и каждый новый матч начинать сохранять данные с частотой чаще чем раз в две секунды в csv-таблицу, где индекс строки это время, а ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Приложение на winapi

    [i]оздание WinAPI окна с сообщением [/i][i]Разработать приложение по поддержке набора данных с использованием двустороннего связного списка. [/i][i]Связный список реализовать с использованием семейства функций НеарХХХ() Win 32 API по работе с динамически распределяемой памятью (кучей). Должны ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Открыт
    16 дней назад

  • CRM Специалист по автоматизации рабочих процессов в Zoho

    $150

    1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из текущей csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Открыт
    16 дней назад