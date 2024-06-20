Необходимо разработать WPF приложение, в котором будут добавлены таблицы из базы данных. Работа простая и не требует сложных решений, но требуется выполнение в краткие сроки.
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Почему Visual Studio — ваш лучший выбор для программирования
Современное программирование требует мощных и гибких инструментов, которые помогают разработчикам создавать качественные и сложные проекты. Visual Studio — это одна из самых популярных интегрированных сред разработки (IDE), которая обеспечивает разработчиков всеми необходимыми инструментами для работы с различными языками программирования и платформами. Эта IDE широко используется в разработке программного обеспечения, от простых приложений до сложных корпоративных систем, и позволяет значительно улучшить продуктивность и качество кода.
Как Visual Studio решает задачи разработчиков
Visual Studio предлагает обширный набор функций, которые помогают разработчикам решать множество задач:
- Поддержка множества языков: Visual Studio поддерживает C#, C++, Python, JavaScript и многие другие языки, что делает её универсальным инструментом для всех видов проектов.
- Отладка и тестирование: Благодаря мощным инструментам отладки и тестирования, Visual Studio позволяет находить и исправлять ошибки на ранних стадиях разработки.
- Удобная интеграция с Git: Разработка с использованием систем контроля версий становится проще благодаря встроенной поддержке Git.
- Расширяемость: Visual Studio позволяет добавлять плагины и расширения, которые делают работу ещё более эффективной и персонализированной.
Примеры успешного использования Visual Studio
Visual Studio активно используется в различных отраслях и для самых разных проектов. Например, в сфере разработки игр она помогает создавать высококачественные графические приложения с использованием Unity и Unreal Engine. В корпоративной среде Visual Studio используется для разработки сложных веб-приложений и сервисов, интегрируемых с облачными решениями. Кроме того, она облегчает обучение программированию благодаря интуитивно понятному интерфейсу и широкому спектру обучающих ресурсов.
Сделайте шаг к успеху с Visual Studio
Visual Studio — это не просто инструмент, это ваш надежный партнер в мире программирования. Она помогает экономить время, повышает качество вашего кода и открывает новые возможности для разработки программного обеспечения. Не упускайте шанс улучшить свои навыки и проекты с помощью этой мощной среды разработки. Начните использовать Visual Studio сегодня и ощутите все преимущества сами!
Частые вопросы
Стоимость разработки в Visual Studio может варьироваться в зависимости от сложности проекта и опыта разработчика. На бирже Weblancer вы можете найти фрилансеров, предлагающих свои услуги по цене от 20 до 100 USD в час. Рекомендуется обсудить детали и требования проекта для более точной оценки.
Сроки разработки зависят от сложности и объёма проекта. Небольшие проекты могут быть завершены за несколько недель, в то время как более крупные и сложные задачи могут потребовать несколько месяцев. На Weblancer вы можете обсудить сроки с потенциальными исполнителями, чтобы получить более точную оценку.
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- .NETVisual StudioПрикладное ПО8 заявокОткрыт18 дней назад
Требуется разработать простую систему бронирования на C# с использованием Visual Studio. Система должна включать авторизацию, а также возможность создания и удаления записей в базе данных MySQL. Объем данных небольшой - 5-6 записей в каждой таблице. Задача должна быть выполнена срочно в течение 3-5 часов.Создание баз данныхC#MySQLVisual StudioПрикладное ПО8 заявокЗакрыт2 дня назад
- $20
Необходимо выполнить небольшие лабораторные работы по WindowsForm на языке C# в среде Visual Studio. Задачи могут варьироваться по сложности. При необходимости предоставляются ссылки на обучающие видео с объяснением тем.Выполнение лабораторных работC#Visual StudioWindows FormsЛабораторные работы3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перевести несколько CMake проектов в формат C++ проекта для Visual Studio 2022, создавая одно решение (solution) с файлами .vcxproj. Ожидается опыт работы с CMake и Visual Studio.C++Visual StudioПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется выполнить лабораторные работы на платформе WindowsForm с использованием C# в среде Visual Studio. Заказ срочный, необходима качественная работа в кратчайшие сроки.Выполнение лабораторных работC#Visual StudioЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходимо изменить базу данных стандартного веб-приложения на C# с localdb на PostgreSQL 15.0 или выше, с сохранением функционала авторизации пользователей и управления ролями. Проект должен поддерживать работу в Linux, настройки подключения хранятся в appsettings.json. В результате требуется получить бекап базы данных и исходный код для проверки работоспособности.Разработка бэкенда.NETASP.NETC#Visual StudioВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Задача заключается в реализации интеграции ChatGPT с Google Sheets или Excel через API OpenAI. Необходимо настроить отправку запросов и получение ответов непосредственно в ячейках таблиц, используя VBA или Python. Решение должно быть бесплатным, простым в установке и использовании, с возможностью настройки параметров запроса.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо доработать поддержку DRM модуля в Qt браузере для возможности проигрывания видео со стриминговых сервисов. Работать с наработками в текстовом виде и виртуалкой с собранным приложением. Используются языки C++, JavaScript (Node.js) и Qt 6.6.1. Код хранится в репозитории Git на Bitbucket.C++JavaScriptNode.jsVisual StudioСистемное программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Разработайте приложение на Windows Forms для удобного ввода исходных данных и графического решения линейных систем неравенств. Необходимо создать наглядный вывод промежуточных шагов и результатов с использованием динамических картинок, графиков и анимации. Проект должен включать иллюстрацию всех этапов решения для двух переменных.Разработка программC#Visual StudioКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Требуется разработать обучающее мобильное приложение 'Старт в программировании для школьников' на C# с использованием Xamarin Forms. Приложение должно включать две вкладки: обучение с несколькими этапами и тест для проверки знаний. Задание необходимо выполнить в течение недели. Документация по Xamarin Forms и Visual Studio будет предоставлена.Разработка мобильных приложенийC#Visual StudioМобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Ищется разработчик для создания компьютерной игры Undead Power Struggle на основе настольной игры Kingdom Builders. Игра должна быть написана на языке Java с использованием Maven и Visual Studio Code. Код должен быть покрыт тестами JUnit на 80%, а документация оформлена в Javadoc. Также требуется соблюдение правил PMD и JaCoCo для отчетности по метрикам.Разработка игрJavaVisual StudioРазработка игр4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработать веб-приложение на ASP.NET для онлайн-продажи книг. Необходимо создать модели, контроллеры и представления, организовать переходы между страницами, добавить авторизацию с ролями пользователей и инициализацию данных при первом запуске. Система управления базами данных - MS SQL.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
- $40
Необхідно виконати 8 лабораторних робіт за методичними вказівками з управління базами даних, використовуючи Firebird та Visual Studio. Дедлайн і ціну можна обговорити. Можливе повторне виконання в разі відмови.Выполнение лабораторных работVisual StudioЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработка веб-сайта на ASP.NET Core с использованием Entity Framework и MySQL. Необходимо создать минималистичную главную страницу, реализовать CRUD-функции для работы с базой данных, регистрацию и авторизацию пользователей с хешированием паролей. В проекте должно быть не более 4 таблиц и ER-диаграмма. Также требуется добавить дополнительные функции, такие как карты или корзина.Разработка бэкендаСоздание сайтовASP.NETSQLVisual StudioВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработать мобильное приложение на C# с использованием Xamarin до 20.06.2024. Приложение должно поддерживать дополненную реальность, предоставлять интерактивные инструкции по ремонту и обслуживанию, управлять заявками и вести реестр оборудования по серийным номерам. Использовать СУБД PostgreSQL. Необходимо доработать инфологическую и физическую модели предметной области.Разработка мобильных приложенийC#Visual StudioМобильные приложениянет заявокЗакрытгод назад
Требуется разработать базу данных SQL из таблицы Word и создать приложение на C# с 4 вкладками. Предпочтительная среда разработки - Visual Studio. Необходимо предоставить доступ к БД и приложению для внесения правок. Дополнительные детали указаны в документе Метод рекомендации.Разработка программСоздание баз данныхC#SQLVisual StudioПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется исправить ошибки в проекте ASP.NET MVC, разработанном с использованием Visual Studio 2019, чтобы обеспечить его корректную работу. Необходимо проанализировать исходный код и внести необходимые изменения для устранения проблем.Устранение ошибокASP.NETC#Visual StudioВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо создать игру Домино на платформе Visual Basic. Реализовать функционал рандомного выпадения домино, анимации выдачи и использования фишек. Также требуется возможность выбора количества игроков: 2, 3 или 4. Ожидается качественная реализация и интуитивно понятный интерфейс.Visual StudioРазработка игр1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется разработать проект базы данных автосалона с использованием PostgreSQL и оформлением в Visual Studio. Необходимо следовать указанным требованиям и примерам, предоставленным в файле. Обратите внимание, что курсовую работу пишете самостоятельно.SQLVisual StudioБазы данных1 заявкаЗакрытгод назад
- $15
Необходимо разработать простое мобильное приложение для визуализации 3D объектов, где будет реализован куб, который можно вращать с помощью касания экрана. Проект должен быть выполнен с использованием OpenGL (ES) на C++ или Java и предоставлен в формате, совместимом с Visual Studio или Android Studio.Разработка мобильных приложенийAndroidC++JavaVisual StudioМобильные приложения3 заявкиЗакрытгод назад