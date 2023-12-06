Заказать услуги программиста Python

Найдите программиста Python прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Программист Python – это специалист, который владеет языком программирования Python и использует его для создания различных программ, веб-приложений, анализа данных, автоматизации задач и многого другого. Python - это универсальный инструмент, который позволяет разрабатывать разнообразные проекты, благодаря своей простоте, чистоте кода и обширной библиотеке.

Услуги программиста Python:

  1. Веб-разработка

    Программист Python может создавать веб-сайты, используя фреймворки Django или Flask. Он способен разработать функциональные и эстетичные сайты любой сложности.

  2. Автоматизация задач

    Python широко используется для создания скриптов и программ, автоматизирующих рутинные задачи. Это может быть автоматизация обработки данных, резервное копирование информации, автоматизация тестирования и т.д.

  3. Анализ данных

    С помощью Python программист может проводить анализ данных, создавать модели машинного обучения, обрабатывать большие объемы информации, строить графики и визуализации.

  4. Разработка приложений

    Python позволяет создавать разнообразные приложения, включая настольные приложения, мобильные приложения или игры.

  5. Интеграция API

    Программист Python может интегрировать различные API для расширения функциональности веб-сервисов или приложений.

Программист Python предлагает широкий спектр услуг по разработке программного обеспечения и решению IT-задач. Его экспертиза может быть полезна как для стартапов, так и для крупных корпораций, которые ищут качественные решения для своих проектов.

Программист Python: Ваш надежный партнер в IT-разработке

Компетентный программист Python способен обеспечить:

  • Качество кода

    Он пишет чистый, понятный код, что делает проекты более поддерживаемыми и масштабируемыми.

  • Индивидуальный подход

    Разработка, ориентированная на потребности клиента, с учетом его требований и особенностей проекта.

  • Эффективность

    Заказчик получает результаты в установленные сроки, благодаря оптимизированному процессу разработки.

Заказывая услуги программиста Python, клиент получает не только готовое программное решение, но и экспертную поддержку, понимание его потребностей и возможность развития проекта в будущем.

  • Экзамен по Python (базовый уровень)

    $25

    26 декабря, нужен программист с возможностью приехать по адресу м.Тропарево, и помочь написать экзамен. Точно сказать, что именно за работа сказать не могу, но она будет на базовом уровне программирования на Python

    Python
    1С-программирование1 заявка
    Открыт
    7 дней назад

  • Aidas.us

    Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...

    PythonPostgreSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    6 дней назад

  • Нужен скрипт на Python + GPT

    Нужне скрипт, на Питоне + GPT, который продет по google sheet файлу с 60 000 записей и 1) удалить термины: - которые не имеют отношения к software, software development, internet, software ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Открыт
    7 дней назад

  • Парсер Kijiji.ca

    Нужен парсер Kijiji.ca, задача: собирать объявление по наличию номера, цене, кол-ву отзывов у продавца и буду еще указывать кол-во страниц которое нужно спарсить (до 10). Парсить нужно название объявления, дату публикации, номер телефона, ссылку на ...

    Python
    Веб-программирование8 заявок
    Открыт
    8 дней назад

  • Анализ данных из csv и xml с помощью Python

    Здравствуйте! Задание на анализ данных с помощью Python (необходимо разобрать содержимое csv и xml файлов). Полное описание и исходные файлы - по ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1f-ktcKPQOz81z8oIiHmGcgJPlAx0-7A0 Ознакомьтесь, пожалуйста. Срок выполнения - 2 дня. ...

    Python
    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Открыт
    9 дней назад

  • Написать драйвер эмуляции ввода с клавиатуры

    $30

    Написать драйвер эмуляции ввода с клавиатуры Написать драйвер для эмуляции ввода с клавиатуры без использования WinApi!!!!!! Требуется написание мини библиотеки для python, для управления нажатиями клавиш. Драйвер желательно должен создавать дополнительный виртуальный USB порт и ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Открыт
    10 дней назад

  • Нужно написать сайт а так же тг бота

    $2000

    Ищу it специалиста в проект. Для телеграмм ботов должны знать языки, так как ?? PYTHON/AIOGRAM/POSTGRESQL/SQLALCHEMY/REDIS/REACTJS/JQUERY/FASTAPI Так как боты которые сейчас в проекте требуют постоянного редактирования. Так же нужны люди которые умеют писать сайты. ...

    PythonPostgreSQLjQuery
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Приложение для выполнения задач (желательно с python qt, grpc)

    Нужно написать приложение на python используя qt для верстки и grpc для соединения с сервером. В приложении можно создавать задачи и подзадачи и потом их нужно будет просто сортировать по определенному принципу. Общая идея состоит ...

    Python
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 дней назад

  • Необходима помощь в доработке голосового ассистента на Python

    Нужно улучшить работу передачи аудио файлов с сервера к клиенту (использую модуль socket для создания сервера. Работа сервера: На сервере преобразую текст(ответ голосового ассистента) в речь с помощью модуля torch(на нём запускается ...

    Python
    Системное администрированиенет заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Извлечение ключевых слов с помощью Python

    Автоматизировать извлечение заданных химических элементов из предоставленного корпуса. Совпадения следует возвращать в том порядке, в котором они указаны в корпусе. Результирующий DataFrame должен содержать соответствующие совпадения, где это применимо, для всех химических элементов (см. прикрепленный ...

    Python
    Прикладное ПО7 заявок
    Открыт
    15 дней назад

  • Разработка тестового кейса для веб-приложения

    Мы ищем опытного QA-специалиста для создания тестового кейса и набора тестов для веб-приложения. Ваша задача - разработать подробный тест-план, охватывающий основные функциональные и нефункциональные требования приложения. Требования: Опыт в создании тестовых кейсов для ...

    PHPPythonLaravelReact
    Тестирование сайтов6 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Выполнить домашнее задание по теории оптимального управления

    Задача Дана модель управления(квадрокоптер), изменения его координат и изменения скорости изменения по координатам(Изображение 1). Необходимо выполнить задания на изображении 3 на любом ЯП. Пункты 1 - 3 реализованы на языке python и при необходимости ...

    Python
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Python CustomTkinter

    Система управления библиотекой Цель задания: Написать программу на Python CustomTkinter для управления каталогом книг в библиотеке, включая добавление новых книг, учет количества экземпляров, поиск и выдачу книг читателям. Описание функциональности: Добавление книги ...

    Python
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Создать графическую WEB панель управления для готового устройства.

    Требование к исполнителю: Знание верстки и WEB дизайна, чтобы страница хорошо выглядела на всех устройствах, умение сделать отзывчивый дизайн. Знать как добавить элементы на страницу, перенести, настроить и связать с кодом обработчиком на ...

    PHPJavascriptPythonWordPressMySQLLinux
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 дней назад

  • Python + Chrome и распознаватель картинок

    $40

    Есть сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка капч, который ранее распознавал их. С некоторых пор появился новый тип капчи - отметка на картинке последовательность значков. Необходимо скринить изображение капчи и ...

    PHPPythonСайт на PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Разработка Backend на FastAPI

    $1500

    Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере. Функции которые нужно разработать: Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту) Промокоды Конкурсы Пользователи ...

    PythonPostgreSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Открыт
    24 дня назад