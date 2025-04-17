Translate bot io

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Завершен1 заявка4 просмотра

🧾 Техническое задание:

🎯 Summary

Создать асинхронного Telegram-бота, который переводит сообщения пользователей в групповых чатах и личных диалогах. Поддерживает перевод текста, голосовые сообщения (Speech-to-Text), озвучку (Text-to-Speech), имеет сайт с личным кабинетом для управления чатами, настройками и подписками.

⚙️ Основной функционал

Бот:

  • Работает в группах и личных чатах

  • После настройки в группе игнорирует все команды

  • Переводит все сообщения согласно настройкам

  • Поддержка Speech-to-Text (на базе Whisper)

  • Поддержка Text-to-Speech (Coqui / Edge / Google)

  • Поддержка минимум 5 языков: UA, EN, RU, DE, ES

  • Заложить поддержку других платформ.

Личный кабинет пользователя:

  • Авторизация через Telegram Login

  • Список чатов, где есть бот

  • Настройка каждого чата:

    • Языки оригинала и перевода

    • Список пользователей для перевода

    • Включение/отключение STT/TTS

  • Статистика:

    • Кол-во переведённых сообщений

    • Кол-во голосовых

    • Активность пользователей в чате

Платежи:

  • Stripe + Telegram Stars

  • Бесплатный тариф с лимитами (по кол-ву переводов или доступу к голосу)

  • Платные тарифы с расширением функций

🧱 Технологии

  • Python 3.11+

  • aiogram (Telegram API)

  • FastAPI (веб и API)

  • SQLAlchemy

  • PostgreSQL

  • Whisper (локально)

  • TTS (Edge/Coqui/Google)

  • Stripe API или аналог

FastAPIPostgreSQLPythonРазработка APIСоздание ботовСоздание веб-приложений
месяц назад
guest_1743940289519
месяц в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

invilso
Артур 
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
месяц назад
$150
5 дней
Escrow
👌
Чрезвычайно приятный заказчик, хорошо обьяснил условия сотрудничества и техническое задание. Всегда на связи. Проект максимально интересный. В общем, только положительные эмоции)

Заявки фрилансеров

invilso
Артур 
21 год
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
месяц назад
Лучший программист апреля