Программа для прохождения границы РФ-Китай

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всем доброго дня.

Ищу исполнителя, который может создать программу для автоматического бронирования очереди грузового транспорта через границу РФ-Китай.

Сайт https://public.epd-portal.ru/

На нем есть аккаунт в котором есть гараж с транспортом, постановка в очередь очень простая и не требует много информации.

Самое главное, это программа, которая в момент появления свободных дат, сможет или дать сигнал или самостоятельно зарегистрировать авто в эту очередь.

Писать только после просмотра сайта, и ясного понимания, что вы это сможете сделать.

Сроки желательно не затягивать.

Разработка программСоздание ботов
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