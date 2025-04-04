Разработка смарт-контрактов для токена формата ERC-20

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Разработка смарт-контрактов для токена формата ERC-20, а так же для его экосистемы по готовому подробно описанному ТЗ.

Более подробное ТЗ и информация о токене будут переданы кандидату, при обсуждении условий.

Область применения:
- Основной смарт-контракт токена с функциональностью эмиссии, передачи, проведения TGE и детально проработанного механизма вестинга на основе предоставленной токеномики.
- Смарт-контракты для стейкинга токенов с различными условиями
- Смарт-контракт для фарминга токенов и LP-токенов, обеспечивающий ликвидность токена.
- Смарт-контракт для приема пожертвований в различных криптовалютах и NFT, где токен может использоваться как один из активов.
- Смарт-контракт для настраиваемого вестинга донатов социальным проектам, позволяющий управлять распределением токенов
- Функциональность управления ликвидностью токена на децентрализованных биржах (DEX).
- Реализация базовой логики Децентрализованной Автономной Организации (DAO), где токен выступает в качестве ключевого элемента управления.
- Административные функции для управления параметрами токена и его экосистемы.

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
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yqqfil
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