Разработка смарт-контрактов для токена формата ERC-20, а так же для его экосистемы по готовому подробно описанному ТЗ.



Более подробное ТЗ и информация о токене будут переданы кандидату, при обсуждении условий.



Область применения:

- Основной смарт-контракт токена с функциональностью эмиссии, передачи, проведения TGE и детально проработанного механизма вестинга на основе предоставленной токеномики.

- Смарт-контракты для стейкинга токенов с различными условиями

- Смарт-контракт для фарминга токенов и LP-токенов, обеспечивающий ликвидность токена.

- Смарт-контракт для приема пожертвований в различных криптовалютах и NFT, где токен может использоваться как один из активов.

- Смарт-контракт для настраиваемого вестинга донатов социальным проектам, позволяющий управлять распределением токенов

- Функциональность управления ликвидностью токена на децентрализованных биржах (DEX).

- Реализация базовой логики Децентрализованной Автономной Организации (DAO), где токен выступает в качестве ключевого элемента управления.

- Административные функции для управления параметрами токена и его экосистемы.