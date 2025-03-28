Программа для парсинга данных в гугл таблицу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок281 просмотр

Нужна программа, которая будет автоматически парсить данные из различных Агрегаторов

Пример задачи:

У нас есть ниша - Бух услуги Москва

Необходимо сделать детализацию компаний из различных Агрегаторов, это Яндекс Услуги/Карта Яндекс и Гугл поиск, Авито и другие.

Например если через Яндекс Карты ввести Бух услуги Москва то выдаст нам результат объявлений.

Нам нужно передавать Первых 15 или более (желательно чтобы мы указывали кол-во объявлений) объявлений в гугл таблицу с определёнными данными:

Название компании

Лого или фото (желательно картинкой, не ссылкой)

Ссылка на объявления

Ссылка на посадочный элемент (на сайт)

Кол-во оценок

Рейтинг

Время работы

и другое

и все соц сети которые указаны в карточке Яндекс.

Таким образом в гугл таблице у нас есть таблица с 15 +/- компаниями из яндекс.Карты.

Google ТаблицыПарсинг данных
месяц назад
guest_1733736474552
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
10 часов назад
19 дней назад
Роман
 
34 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
Артём
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
558 отзывов(-1)
месяц назад
Лучший программист апреля
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
17 часов назад
2 отзыва
месяц назад