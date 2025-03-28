Нужна программа, которая будет автоматически парсить данные из различных Агрегаторов

Пример задачи:

У нас есть ниша - Бух услуги Москва

Необходимо сделать детализацию компаний из различных Агрегаторов, это Яндекс Услуги/Карта Яндекс и Гугл поиск, Авито и другие.

Например если через Яндекс Карты ввести Бух услуги Москва то выдаст нам результат объявлений.

Нам нужно передавать Первых 15 или более (желательно чтобы мы указывали кол-во объявлений) объявлений в гугл таблицу с определёнными данными:

Название компании

Лого или фото (желательно картинкой, не ссылкой)

Ссылка на объявления

Ссылка на посадочный элемент (на сайт)

Кол-во оценок

Рейтинг

Время работы

и другое

и все соц сети которые указаны в карточке Яндекс.

Таким образом в гугл таблице у нас есть таблица с 15 +/- компаниями из яндекс.Карты.