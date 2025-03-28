Требуется разработка программного обеспечения, которое сможет преобразовывать изображения из DDS формата в PNG. Обычные конвертеры не подходят для данной задачи. Уточнения и материалы будут предоставлены после выбора исполнителя.
Программа для парсинга данных в гугл таблицу
Нужна программа, которая будет автоматически парсить данные из различных Агрегаторов
Пример задачи:
У нас есть ниша - Бух услуги Москва
Необходимо сделать детализацию компаний из различных Агрегаторов, это Яндекс Услуги/Карта Яндекс и Гугл поиск, Авито и другие.
Например если через Яндекс Карты ввести Бух услуги Москва то выдаст нам результат объявлений.
Нам нужно передавать Первых 15 или более (желательно чтобы мы указывали кол-во объявлений) объявлений в гугл таблицу с определёнными данными:
Название компании
Лого или фото (желательно картинкой, не ссылкой)
Ссылка на объявления
Ссылка на посадочный элемент (на сайт)
Кол-во оценок
Рейтинг
Время работы
и другое
и все соц сети которые указаны в карточке Яндекс.
Таким образом в гугл таблице у нас есть таблица с 15 +/- компаниями из яндекс.Карты.
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