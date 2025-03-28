Необходимо спарсить данные оборудования с сайта epool.ru, выбрав 20-30 категорий. Все данные из блока описания должны быть разделены на столбцы по характеристикам. Рекомендуется протестировать парсинг на одной категории для определения рабочего скрипта. Возможно создание отдельных Excel-файлов для каждой категории из-за различий в характеристиках.
Преобразователь dds формата в png
Нужна программа которая сможет преобразовывать DDS формат в PNG, обычные конвертеры не подходят.
все пришлю, писать в лс
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