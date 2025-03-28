Преобразователь dds формата в png

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  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок224 просмотра

Нужна программа которая сможет преобразовывать DDS формат в PNG, обычные конвертеры не подходят.
все пришлю, писать в лс

Разработка программ
месяц назад
German18
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