Требуется создать торгового бота для платформы МТ4 на языке MQL4, использующего индикаторы Стохастик и МА. Бот должен включать настройки для Take Profit, Stop Loss, трейлинг и время торговли. Также необходима небольшая информационная панель. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Разработка программно-аппаратного комплекса управления
ПО должно обеспечить работу насоса в следующих режимах:
установка объема на потребителе, поддержание скорости расхода на потребителе, поддержание давления на потребителе, установка и поддержание скорости изменения давления на потребителе
В ПО должно быть реализовано:
запись лог файлов (с интервалом 2с), запись архива, построение графиков (давления, расхода, скорости потока)
Сервисные режимы "уровень пользователя" (калибровка позиции плунжера, циклы "прокачки" системы, установка объема насоса)
Сервисные режимы "уровень сервисного обслуживания" (проверка работы клапанов, проверка движения плунжера, проверка каналов термостатирования, проверка считывания измеряемых параметров датчиков, настройка контура автоматического регулирования (позиции, скорости, усилия, давления, температуры), настройка характеристики температурной коррекции объема, аттестация (проверка) насоса с учетом коэффициента регулирования расхода
Возможность конфигурирования системы со следующими или опциональными датчиками и исполнительным оборудованием:
сервопривод, шаговый двигатель, внешнее устройство позиционирования, датчик температуры, датчик давления
Интерфейсы взаимодействия программируемого логического контроллера (ПЛК) с "внешним миром":
визуальный интерфейс взаимодействия с оператором, интерфейс LINKS - взаимодействие с интегрированными лабораторными комплексами, MODUS - для встраивания в состав лабораторного оборудования
Должно быть обеспечено конфигурирование комплекса для управления системами:
насос с одним плунжером, насос с двумя плунжерами
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