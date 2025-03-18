Разработка программы для анализа и сравнения текстовых pdf документов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок19 просмотров

Задача

Техническое задание на разработку программы
1. Название проекта
«Разработка программы для анализа и сравнения pdf документов»

2. Цель проекта
Разработать программу, которая сможет анализировать загруженные текстовые документы в формате PDF, сравнивать их между собой и с эталонным образцом, определяя ошибки и неточности. (сопоставлять ссылки одного документа на другой, даты действия документов их название, фамилии, названия юр лиц, количество листов итд). ПРОВЕРКА ОРФОГРАФИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Отчеты:
Формирование отчета о найденных ошибках и неточностях.
Визуализация различий на документах.
Интерфейс должен позволять загружать PDF документы, включать/отключать уровни проверки (например, не сопоставляем даты). Кроме того система должна сопоставлять часть данных в документах с загруженными в нее исходными данными, например фамилии сотрудников и названия юр.лиц.
Алгоритм сравнения документов подробно пропишем текстовым документом. Кратко описание есть на видео по ссылке. https://disk.yandex.ru/d/avJ4zk1rjdB3nw


Рассматриваем вариант MVP с декстопным решением.

Анализ кодаРазработка программ
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