Задача

Техническое задание на разработку программы

1. Название проекта

«Разработка программы для анализа и сравнения pdf документов»



2. Цель проекта

Разработать программу, которая сможет анализировать загруженные текстовые документы в формате PDF, сравнивать их между собой и с эталонным образцом, определяя ошибки и неточности. (сопоставлять ссылки одного документа на другой, даты действия документов их название, фамилии, названия юр лиц, количество листов итд). ПРОВЕРКА ОРФОГРАФИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Отчеты:

Формирование отчета о найденных ошибках и неточностях.

Визуализация различий на документах.

Интерфейс должен позволять загружать PDF документы, включать/отключать уровни проверки (например, не сопоставляем даты). Кроме того система должна сопоставлять часть данных в документах с загруженными в нее исходными данными, например фамилии сотрудников и названия юр.лиц.

Алгоритм сравнения документов подробно пропишем текстовым документом. Кратко описание есть на видео по ссылке. https://disk.yandex.ru/d/avJ4zk1rjdB3nw





Рассматриваем вариант MVP с декстопным решением.