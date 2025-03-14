Создание бота для WoW

Нужно сделать бота (скорее всего графического), который способен фармить золото по определенным маршрутам либо в открытом мире, либо в подземельях (стратегии, классы и маршруты могут меняться). С возможностью настройки профилей и ротации способностей.



Бот должен себя вести наиболее приближенно к игроку, если фармить в открытом мире (например, изредка прыгать, отходить от проложенного маршрута, останавливаться и т.д.). Бот должен выполнять все команды (таргет, прожимание навыков/заклинаний) с минимальной задержкой, чтобы на первый взгляд не бросалось в глаза, что это бот.

Необходимо, чтобы можно было запускать неограниченное количество копий бота, а так же чтобы его можно было запускать на виртуальных машинах без ухудшения производительности (бот должен идти на минимальных графических настройках игры и разрабатываться под них)



Средняя продолжительность жизни бота должна начинаться от трех месяцев (не должен палиться античитом в первую же неделю), а фарм бота в час - от 15-30к золота.



Ищу разработчика на долгосрочную перспективу, с предыдущем опытом разработки ботов в других играх или в ВоВе, в идеале - со знанием самой игры. Также необходимо будет (за доп плату, естественно) осуществлять поддержку бота после окончания работы над ботом, делать патчи и фиксы.