Бот для браузерной игры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок314 просмотров

Нужно сделать бота для браузерной игры Джаггернаут.

Функции: бой с мобами, крафт, собирание ресурсов, рыбалка.

Язык написания не принципиален, главное точность и бесперебойность.

При необходимости предоставлю дополнительную информацию.

Создание ботов
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