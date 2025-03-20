Требуется разработка бота для игры WoW Sirus, который будет работать с аукционом. Бот должен самостоятельно скупать и продавать товары по заданным ценам, минимально нагружая систему. Поддержка работы как на обычном ПК, так и через облачные сервисы с возможностью запуска нескольких окон. Функционал может быть изменен в процессе обсуждения.