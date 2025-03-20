Бот для игры (Wow sirus)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки12 просмотров

Необходимо создать бота который будет работать с аукционом.

1) Бот должен работать с заранее заданными лотами.

2) Он должен самостоятельно скупать товары не дороже чем за установленную пользователем цену, и продавать так-же за заранее установленную цену.

3) Бот должен минимально грузить железо, и запускаться как на обычном пк так и через облачные пк в неограниченном кол-ве окон.

4) Возможно перечень функционала изменится, но это уже обговорим в личном диалоге.

Игра - WoW Sirus.

Создание ботов
месяц назад
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