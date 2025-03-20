Торговый робот под криптобиржу Bybit

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок113 просмотров

Нужен бот на основе двух индикаторов - Стохастик и МА.

По настройкам будут ТП, СЛ, Трейлинг, время торговли.

Делаем бота под Bybit Фьючерсы и уведомления в телеграм о сделках

ТЗ скину в личные сообщения.

Создание ботов
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