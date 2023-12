Разработка уникальных движков - 9 лет опыта (PHP+MySQL,Jquery,JS,css,html)

Основная специализация – Web программирование (написание движков для порталов, интернет магазинов, досок объявлений, каталогов и т.д.)

+

Навыки:

PHP+MySQL - опыт работы - 15 лет

HTML+CSS+XHTML - опыт работы - 15 лет (div верстка, табличная верстка - верстаю по стандартам)

JavaScript, Ajax, JQuery - опыт работы – 9 лет

+

C#, Phyton, C, C++

С ув. Андрей Александрович