ADI

Андрей ADI

 
37 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 часов назад
Разработка уникальных движков - 9 лет опыта (PHP+MySQL,Jquery,JS,css,html)

Основная специализация – Web программирование (написание движков для порталов, интернет магазинов, досок объявлений, каталогов и т.д.)

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Навыки:

PHP+MySQL - опыт работы - 15 лет

HTML+CSS+XHTML - опыт работы - 15 лет (div верстка, табличная верстка - верстаю по стандартам)

JavaScript, Ajax, JQuery - опыт работы – 9 лет

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C#, Phyton, C, C++

С ув. Андрей Александрович

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
1vanPositifF
Иван 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$700
10 баллов
12 лет назад
Каталог цитат
Очень понравилось работать с Андреем! Знает свое дело на 100%. Проект выполнен очень качественно и точно в срок. Постоянно на связи, либо в скайпе, либо по телефону. Любые возникающие вопросы решаются очень быстро. За время совместной работы зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. В дальнейшем, по другим проектам, обязательно буду обращаться еще! Текущий проект выполнен на 10+. Спасибо!
С Иваном приятно работать – хороший заказчик, хороший человек, интересный проект. Оплата вовремя, была даже премия. Рекомендую! С уважением, Андрей
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niparuski
Денис 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1000
9 баллов
12 лет назад
Скрипт оперативного копирайтинга с рефсистемой
Высокопрофессиональный исполнитель - все поставленные задачи реализованы в срок и в полном объеме. Педантичен в деталях ;) Если вам нужно качественное исполнение в поставленные сроки - Андрей то, что вам надо.
С Денисом было приятно работать тем более проект мне очень интересен :) Денис хороший человек и заказчик, буду рад дальнейшей работе с ним. С ув. Андрей.
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Lord-Freeman
Антон Чехов 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Прошу совета по attache картинок к рассылке
Отличный специалист! Помог разобраться с проблемой, решение по которой долго не могли найти.
Все ок. Хороший заказчик, деньги получил. Рекомендую! Андрей
Ответный отзыв
tdd
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Каталог сайтов без баз на файлах.
Сделал всё что нужно, как и договаривались, спасибо!
Хороший заказчик. Все было понятно. Проект оплачен вовремя. Спасибо. С ув. Андрей
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dimonier
Дмитрий 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1300
5 баллов
13 лет назад
Нужно сделать сайт онлайн-дневника (много AJAX)
В конечном счете движок выполнен в соответствии с ТЗ и даже с некоторыми доработками. Срок выполнения значительно затянулся - отчасти из-за недостаточно подробного ТЗ, отчасти из-за продолжительного багфиксинга. Буду продолжать сотрудничество.
Доволен сотрудничеством с Дмитрием Сделали движок, было несколько сбоев в отношениях. Буду рад работе с Дмитрием Рекомендую другим фрилансерам.
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Веб-программирование
30 отзывов
от $50
от 1 дня
#182