Разработка уникальных движков - 9 лет опыта (PHP+MySQL,Jquery,JS,css,html)
Основная специализация – Web программирование (написание движков для порталов, интернет магазинов, досок объявлений, каталогов и т.д.)
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Навыки:
PHP+MySQL - опыт работы - 15 лет
HTML+CSS+XHTML - опыт работы - 15 лет (div верстка, табличная верстка - верстаю по стандартам)
JavaScript, Ajax, JQuery - опыт работы – 9 лет
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C#, Phyton, C, C++
С ув. Андрей Александрович
Портфолио
- Недвижимость262 просмотра
- Автоматические кредиты WebMoney805 просмотров
- О, счастливчик!1463 просмотра
- Ввод, вывод, обмен электронных денег1017 просмотров
- Http://raindex.ru/1062 просмотра
- Мультимедийное хранилище файлов1089 просмотров
- Analizators882 просмотра
- Обменник WebMoney967 просмотров
- Цветы, сателлит389 просмотров
- Киевская галерея413 просмотров
- Система интернет онлайн голосований481 просмотр
- Раздел для портала1136 просмотров
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать с Андреем! Знает свое дело на 100%. Проект выполнен очень качественно и точно в срок. Постоянно на связи, либо в скайпе, либо по телефону. Любые возникающие вопросы решаются очень быстро. За время совместной работы зарекомендовал себя как специалист высокого уровня. В дальнейшем, по другим проектам, обязательно буду обращаться еще! Текущий проект выполнен на 10+. Спасибо!
Ответный отзыв
С Иваном приятно работать – хороший заказчик, хороший человек, интересный проект. Оплата вовремя, была даже премия. Рекомендую! С уважением, Андрей
$1000
9 баллов
12 лет назад
Высокопрофессиональный исполнитель - все поставленные задачи реализованы в срок и в полном объеме. Педантичен в деталях ;) Если вам нужно качественное исполнение в поставленные сроки - Андрей то, что вам надо.
Ответный отзыв
С Денисом было приятно работать тем более проект мне очень интересен :) Денис хороший человек и заказчик, буду рад дальнейшей работе с ним. С ув. Андрей.
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист! Помог разобраться с проблемой, решение по которой долго не могли найти.
Ответный отзыв
Все ок. Хороший заказчик, деньги получил. Рекомендую! Андрей
$400
10 баллов
12 лет назад
Сделал всё что нужно, как и договаривались, спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Все было понятно. Проект оплачен вовремя. Спасибо. С ув. Андрей
$1300
5 баллов
13 лет назад
В конечном счете движок выполнен в соответствии с ТЗ и даже с некоторыми доработками. Срок выполнения значительно затянулся - отчасти из-за недостаточно подробного ТЗ, отчасти из-за продолжительного багфиксинга. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Дмитрием Сделали движок, было несколько сбоев в отношениях. Буду рад работе с Дмитрием Рекомендую другим фрилансерам.
Веб-программирование
30 отзывов
от $50
от 1 дня
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