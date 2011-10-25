Скрипт оперативного копирайтинга с рефсистемой

Требуется разработать виджет по ТЗ для быстрой вставки на различные сайты (порядка 10) компании. Безнал по договору. Желательно Москва. Дизайн также стоит включить в цену (на уровне минимализма виджетов вконтакте)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание проекта:
Нужен "скрипт оперативного копирайтинга" с реферальной системой.
Краткая суть:
Заказчик создает заказ, доступный исполнителям с выбранным рейтингом и назначает время сдачи после принятия (например - 3 часа).
Вся фишка - в режиме одного окна - в интерфейсе заказчика сразу выскакивает форма добавления заказа с параметрами, которые можно изменить или оставить выставленные по умолчанию админом): вбил текст заказа в окошко и нажал отправить, после чего заказ сразу попадает наверх списка заказов и ждет исполнителя.
Интерфейс простой:
Все заказы сыпятся в общее дерево заказов (список), новые - сверху, поднять свой заказ можно за денюжку (размер стоимости поднятия выставляется админом).
Исполнитель, подходящий по рейтингу, забирает заказ и в течение указанного заказчиком времени должен выполнить, если просрочил - заказ ему аннулируется и заново автоматом выставляется на биржу наверх списка. И так - пока его не выполнят, уложившись в срок. Хороших исполнителей можно добавить в Белый список, плохих - в Черный.
Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.
Возможно разделение труда - кто-то пишет сам скрипт, кто-то - рефсистему к нему (регистрация исполнителя должна быть только по рефссылке, заказчика - по рефссылке или без на выбор)
Цену не указываю - предлагайте свои расценки. Оплата поэтапно - когда буду видеть, что справляетесь с работой, а не просто предоплаты хотите и свалить. Мне интересно долговременное сотрудничество по многим проектам. BL WebMoney 70.
Обязательные требования:
Пунктуальность (сказал, что выполнишь в какй то срок - значит разбился, но выполнил в срок)
Креативность - за дополнительные полезности будет премия.
Профессионализм - выполнить требуемое самым кратким и простым путем
Отсутствие привычки пропадать надолго, либо - предупреждать заранее.
С кем сработаемся - заказов будет много с возможной перспективой (кому интересно) работы на хорошей зарплате.
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