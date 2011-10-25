Скрипт оперативного копирайтинга с рефсистемой

Веб-программированиеЗавершен3 заявки166 просмотров
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Описание проекта:

Нужен "скрипт оперативного копирайтинга" с реферальной системой.

Краткая суть:

Заказчик создает заказ, доступный исполнителям с выбранным рейтингом и назначает время сдачи после принятия (например - 3 часа).

Вся фишка - в режиме одного окна - в интерфейсе заказчика сразу выскакивает форма добавления заказа с параметрами, которые можно изменить или оставить выставленные по умолчанию админом): вбил текст заказа в окошко и нажал отправить, после чего заказ сразу попадает наверх списка заказов и ждет исполнителя.

Интерфейс простой:

Все заказы сыпятся в общее дерево заказов (список), новые - сверху, поднять свой заказ можно за денюжку (размер стоимости поднятия выставляется админом).

Исполнитель, подходящий по рейтингу, забирает заказ и в течение указанного заказчиком времени должен выполнить, если просрочил - заказ ему аннулируется и заново автоматом выставляется на биржу наверх списка. И так - пока его не выполнят, уложившись в срок. Хороших исполнителей можно добавить в Белый список, плохих - в Черный.

Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.

Возможно разделение труда - кто-то пишет сам скрипт, кто-то - рефсистему к нему (регистрация исполнителя должна быть только по рефссылке, заказчика - по рефссылке или без на выбор)

Цену не указываю - предлагайте свои расценки. Оплата поэтапно - когда буду видеть, что справляетесь с работой, а не просто предоплаты хотите и свалить. Мне интересно долговременное сотрудничество по многим проектам. BL WebMoney 70.

Обязательные требования:

Пунктуальность (сказал, что выполнишь в какй то срок - значит разбился, но выполнил в срок)

Креативность - за дополнительные полезности будет премия.

Профессионализм - выполнить требуемое самым кратким и простым путем

Отсутствие привычки пропадать надолго, либо - предупреждать заранее.

С кем сработаемся - заказов будет много с возможной перспективой (кому интересно) работы на хорошей зарплате.

13 лет назад
niparuski
Денис 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Высокопрофессиональный исполнитель - все поставленные задачи реализованы в срок и в полном объеме. Педантичен в деталях ;) Если вам нужно качественное исполнение в поставленные сроки - Андрей то, что вам надо.
С Денисом было приятно работать тем более проект мне очень интересен :) Денис хороший человек и заказчик, буду рад дальнейшей работе с ним. С ув. Андрей.
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