Необходимо реализовать раздел по добавлению товаров и услуг.

Приветствую. Изначально скажу требования, которыми должен обладать исполнитель:

JS (AJAX, jQuery), знания php (ООП, умение разобраться в тонкостях работы существующих классов, которые будут представлены в ходе работы), работа с MySQL (в том числе и сложные запросы). Умение реализовать модуль под самописную CMS (структура написания модуля должна соответствовать представленному примеру).

Что необходимо реализовать:

ukrstroy.net/goods/ – необходимо реализовать точную копию, весь функционал данного раздела товаров и услуг. Т.е. пользовательский кабинет, форму для загрузки товара или услуги (включая изображение), а также форму вывода. Зарегистрируйтесь на этом сервисе, чтобы детализировано всё просмотреть.

Также подготовить необходимое для интегрирования (данного раздела) в наш проект. – Для этого со своей стороны мы предоставим всё необходимое. А также будем постоянно поддерживать Вас в процессе работы через iсq.

Если Вы учтете все пожелания и выполните все условия, возможно мы немного увеличим вознаграждение за выполненную работу.

В последующем, возможны аналогичные заказы.