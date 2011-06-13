Нужно сделать выпадающий каталог на движке ShopCMS для существующего дизайна. Сайт http://www.novatrade.com.ua Краткое ТЗ 1. Имеем вертикальное меню. 2. При клике на категорию, должны открываться подкатегории. При повторном клике на главную категорию - закрываться. Эта возможность присутствует в движке. Стили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать раздел по добавлению товаров и услуг.
Приветствую. Изначально скажу требования, которыми должен обладать исполнитель:
JS (AJAX, jQuery), знания php (ООП, умение разобраться в тонкостях работы существующих классов, которые будут представлены в ходе работы), работа с MySQL (в том числе и сложные запросы). Умение реализовать модуль под самописную CMS (структура написания модуля должна соответствовать представленному примеру).
Что необходимо реализовать:
ukrstroy.net/goods/ – необходимо реализовать точную копию, весь функционал данного раздела товаров и услуг. Т.е. пользовательский кабинет, форму для загрузки товара или услуги (включая изображение), а также форму вывода. Зарегистрируйтесь на этом сервисе, чтобы детализировано всё просмотреть.
Также подготовить необходимое для интегрирования (данного раздела) в наш проект. – Для этого со своей стороны мы предоставим всё необходимое. А также будем постоянно поддерживать Вас в процессе работы через iсq.
Если Вы учтете все пожелания и выполните все условия, возможно мы немного увеличим вознаграждение за выполненную работу.
В последующем, возможны аналогичные заказы.
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