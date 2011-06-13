Програмирование для cms DLE

Необходимо создать биржу ссылок-статей под GOOGLE 1) с возможностью автоматической и ручной (вечные ссылки) закупки 2) проверкой параметров страниц, на которых будет размещена ссылка 3) проверка наличия ссылки на странице В двух словах, должно получится что то среднее между ...
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Нужно сделать модуль:
1 CW/mix
2 Команды
Если вас это заинтересует пишите в icq 628147404
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