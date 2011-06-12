Плагин для браузера (любого)

Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: входить под своим логином и паролем в строгий определенный для этого диапазон времени;
Откройте картинку.
1. Кнопка "Сменить пароль, дату и время" открывает диалоговое окно, в котором предлагается ввести действующий пароль и новый, а также новый диапазон времени (в пределах недели). Если пользователь не знает действующего пароля, то и сменить не получится; Если еще не было задано никакого пароля, то действующий пароль вводить не нужно;
Также необходимо задать дату и время (точнее диапазон, например, с 8:30 понедельника по 10:20 вторника), когда кнопка "вставить пароль" будет активна. Пароль должен храниться в зашифрованном виде, т.е. чтобы его нельзя было просто откуда-нибудь "выдернуть".
2. Кнопка "Вставить пароль". Кнопка должна активироваться только в заданный пользователем диапазон времени. Она не должна вставлять пароль куда попало, чтобы его можно было увидеть зрительно или как-то распознать;
3. Информация о том, какой сегодня день недели и время. Эта информация должна выдергиваться из Интернета, а не с компьютера пользователя, т.е. если связи с сервером времени Интернета (напр. time.windows.com) нет, то и кнопка "вставить пароль" неактивна.
В общем-то задача сама по себе простая: заходить на сайт под своим логином и паролем в строго отведенное для этого время (диапазон); Пароль, после создания, разумеется выкидывается и остается только в зашифрованном виде в плагине. Нужно сделать все для того, чтобы юзер не смог каким-либо образом этот пароль узнать;
Возможность смены пароля необходима только для того, чтобы не переустанавливать исходный плагин. Потому, что в принципе этот пароль можно получить, но для этого необходимо пройти довольно длительную процедуру, чего юзер делать не будет!
Если бы существовал сейф, который бы позволял себя открывать в строго определенное время, то это был бы аналог этому плагину.
Все расписал. Пожалуйста, предлагайте цену, вопросы или даже свои варианты реализации.
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