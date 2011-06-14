DLE модуль ротации тизерных партнёрок

Исправить модуль для DLE сайта, который осуществляет ротацию тизерных партнёрок на сайте. Сейчас модуль показывает каждую рекламу всего один раз каждому посетителю (то есть если добавлено 3 рекламы, то просмотрев 10 страниц посетитель увидит всего 3 рекламы и 7 страниц без рекламы).

Необходимо, чтобы модуль выводил рекламу с партнёрок при каждой перезагрузке браузера по порядку с 1 по n и так по кольцу с начала и до конца. То есть если посетитель просмотрел на сайте 6 страниц, он должен увидеть все 6 реклам с 1 по 6.