DLE модуль ротации тизерных партнёрок

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки165 просмотров
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Исправить модуль для DLE сайта, который осуществляет ротацию тизерных партнёрок на сайте. Сейчас модуль показывает каждую рекламу всего один раз каждому посетителю (то есть если добавлено 3 рекламы, то просмотрев 10 страниц посетитель увидит всего 3 рекламы и 7 страниц без рекламы).

Необходимо, чтобы модуль выводил рекламу с партнёрок при каждой перезагрузке браузера по порядку с 1 по n и так по кольцу с начала и до конца. То есть если посетитель просмотрел на сайте 6 страниц, он должен увидеть все 6 реклам с 1 по 6.

13 лет назад
samosa
Борис 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
FreeWorkLancer
Роман 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Хороший программист. Терпеливо выслушал все мои запросы к скрипту и довольно быстро всё сделал. Работа выполнена отлично. Надеюсь сотрудничать с ним и в дальнейшем.
Оперативные ответы позволили быстро обсудить детали ТЗ. Борис знает, что ему надо. Спасибо.
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