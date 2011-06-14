DLE модуль ротации тизерных партнёрок

Требуется человек который разбирается в жквери, php и яндекс карт, чтоб прикрутить новую капчу на скрипт jboard исправить конфликт ява скриптов и ошибки в карте. 2ноль53172один4
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Исправить модуль для DLE сайта, который осуществляет ротацию тизерных партнёрок на сайте. Сейчас модуль показывает каждую рекламу всего один раз каждому посетителю (то есть если добавлено 3 рекламы, то просмотрев 10 страниц посетитель увидит всего 3 рекламы и 7 страниц без рекламы).
Необходимо, чтобы модуль выводил рекламу с партнёрок при каждой перезагрузке браузера по порядку с 1 по n и так по кольцу с начала и до конца. То есть если посетитель просмотрел на сайте 6 страниц, он должен увидеть все 6 реклам с 1 по 6.
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