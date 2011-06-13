Модуль "Вывод категорий сайта" под DLE 9.X.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Задание:

Необходимо выводить на сайте категории, которые задаются в админке Dle раздела «категории». Выводить в виде меню сайта.

При этом:

На главной:

Должны выводиться все категории сайта до 3го уровня (включительно).

При клике на подкатегорию:

Должны выводиться все категории ниже текущей, соответственно подкатегория встает на место (в оформлении) главной категории и так далее по аналогии.

При клике на 3х ур. категорию:

Действие аналогично при клике на подкатегорию.

Вывод иконки:

Там, где у подкатегорий есть иконка, выводить вместо стандартной иконки, иначе выводить стандартную.

Требования:

Один файл модуля, подключаемый при помощи: {include file="engine/modules/mymod.php"}.

Запросов к БД: 0.

Код максимально оптимизированный.

Дизайн меню в приложении. Код дизайна скину тому, кто будет делать модуль.