Модуль "Вывод категорий сайта" под DLE 9.X.

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки267 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Задание:

Необходимо выводить на сайте категории, которые задаются в админке Dle раздела «категории». Выводить в виде меню сайта.

При этом:

На главной:

Должны выводиться все категории сайта до 3го уровня (включительно).

При клике на подкатегорию:

Должны выводиться все категории ниже текущей, соответственно подкатегория встает на место (в оформлении) главной категории и так далее по аналогии.

При клике на 3х ур. категорию:

Действие аналогично при клике на подкатегорию.

Вывод иконки:

Там, где у подкатегорий есть иконка, выводить вместо стандартной иконки, иначе выводить стандартную.

Требования:

Один файл модуля, подключаемый при помощи: {include file="engine/modules/mymod.php"}.

Запросов к БД: 0.

Код максимально оптимизированный.

Дизайн меню в приложении. Код дизайна скину тому, кто будет делать модуль.

13 лет назад
ArtDark
Артем 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ray_honda
Егор 
43 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Сделано все в срок. Учтены все пожелания, в общем все было сделано именно так, как нужно. Не пропадает (как многие любят делать). Очень приятно было поработать, рекомендую!
Отличный заказчик. Умеет четко ставить задачи. Такая же четкая оплата. Всем рекомендую!
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