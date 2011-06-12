Аналог сайта (доска объявлений)

Есть форум на phpBB3, он интегрован с Drupal 6 модулем http://drupal.org/project/phpbbforum. К форуму нужно подключить во этот плагин: http://henmedia.de/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=35 (отправляет е-мейл на админа, при любом новом сообщении или теме на форуме) Если делать все по инструкции, то он работает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создание примерно такой барахолки. Дизайн подобный имеется (шаблон), скрипт рассмотрю готовый (с нормальной реализацией, ссылки на примеры обязательны). Установка и настройка на сервере, возможность доработки.
Шаблонные предложения от веб-студий будут игнорироваться. Предподчтение-фрилансерам с рейтингом и отзывами
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