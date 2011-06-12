Решить интересную проблему по программингу

Приветствую, друзья!

Встал такой хитрый и крайне интересный вопрос:

Я закупаю трафик через статические баннеры на нескольких варезных порталах. Речь идет о закупке реальных посетителей, а не о накрутке счетчиков...

Так вот, возник такой вопрос: как ПРОГРАММНО проверить, что по баннерам были реальные переходы, а не вставка моего сайта в инвизибл айфрейм где-нибудь в футере?..

В обоих случаях статистика ЛИ.ру засчитывает рефером сайт-донор, но определить "живость" аудитории по имеющимся данным не представляется возможным...

Вероятно, решить данную дилемму можно написанием какого-то JS/PHP скрипта, который будет как-то "палить" недобросовестных продавцов трафика...

Буду крайне благодарен как готовности взяться за проект, так и просто толковым советам!