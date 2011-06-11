Простой JS скрипт

Требуется человек способный прицепить функционал Трекера к Форуму PHPBB3, в итоге функционал трекера должен получиться на подобие TorrentPier. Если есть свои идеи по реализации трекера на бб3 - предлагайте. Основное ТЗ: любой личный идентификатор (ключ/пасскей) пользователя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна простейшая функция замены связанных списков .......
В зависимости от предыдущего выбора меняется состав выбора в последующих select
Серверный XML для загрузки списков:
...
И аналогичная структура для следующих select по городам, предприятиям, подразделениям.
Можно с использованием jQuery, можно "чистым" JS
Оплата переводом www.migom.com после проверки скриптика.
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Не относящееся к реальному заданию.
*** Для желающих. Фильтр нецензурных слов, реализованный на PHP, перевести на JS
Фильтр на PHP вложен в архив matu-net.zip :-)
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