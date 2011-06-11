Простой JS скрипт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки249 просмотров
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Нужна простейшая функция замены связанных списков .......

В зависимости от предыдущего выбора меняется состав выбора в последующих select

Серверный XML для загрузки списков:

...

И аналогичная структура для следующих select по городам, предприятиям, подразделениям.

Можно с использованием jQuery, можно "чистым" JS

Оплата переводом www.migom.com после проверки скриптика.

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Не относящееся к реальному заданию.

*** Для желающих. Фильтр нецензурных слов, реализованный на PHP, перевести на JS

Фильтр на PHP вложен в архив matu-net.zip :-)

13 лет назад
HarryHaller
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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