Вывести ссылку в lightbox

$5
Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Сайт http://propan.gid-media.by/

На сайте ссылка "Калькулятор экономии" должна открываться в lightbox

Не должно конфликтовать с галереей.

13 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kaaD
Юрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Советую обращаться! Человек взялся за работу, на которую предполагалось потратить 15 минут. Однако, из-за некоторых проблем, пришлось потратить больше времени. Но он не отказался от исполнения, сделал всё качественно.
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