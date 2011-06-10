Сайт нужен

1. У меня есть хороший шаблон ( хороший потому как дизай его мне и моим друзьям очень нравица) естественно, его нужно наполнить моей информацией. Этот шаблон написан В НТМL. Текст которым нужно наполнить сайт я дам.

2. В шапке этого шаблона нужно отредакритовать картинку, убрать часть той картинки которая есть там и добавть ту картинку которая устраивает меня.

3. Помимо этого нужно сверстать "МОЙ КАБИНЕТ" етого в шаблоне нет. Тоесть добавить на главной странице ячейки куда человек вводит логин и пароль , нажав на кнопку войти ( которую тоже добавить эту кнопку) пользователь попадает в свой кабинет, попадает в свой кабинет, о нем позже. Также на главной странице ниже ячеек для ввода логина и пароля и ниже кнопки войти, кнопку "зарегистрироваца" (как на мэил.ру, или на кучи других сайтов, это стандартние ячкйки)

4. Зарегистрировавшись, пройдя стандартную процедуру, заполнив ия фамилию, пароль имя пользователя, електронний адресс . чтоб человек поподал в его кабинет , в котором он сможет добавлять ту информацию которая необходима по условиям проэкта. После того как он добавил ее он сможет просматривать ее, добавлять и изменять. Ну вообщем ничего военного стандартный кабинет. Также важно чтобы информация всех пользователей отражалась у админа в кабинете и он мог ставить статусы и редактировать , добавлять что угодно к той инфе которую оставил пользователь.

5, Также Необходимо сверстать калькулятор ( его тоже нет в шаблоне) нажав на кнопку на главной странице чтобы человек попадал на страницу с калькулятором, толи это будет на фоне того шаблона с сушествующей шапкой, толи это будет отдальная отличаюшаяся от основного сайта страница не важно, кстати "МОЙ КАБИНЕТ" тоже не важно и не обязательно чтоб был на фоне самого сайта. На странице калькулятора будут поля для заполняния пример вот по этой ссылке

Сколько это будет стоить?

Сроки выполнения?﻿﻿