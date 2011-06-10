OAuth интегрировать в Битрикс

Здравствуйте. Нужен простенький скрипт на php для разбивки большого текстоовго файла на части, в файле 60 млн. строк, надо делить по строкам и создавать файлики, например по 1 млн. строк.
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Необходимо интегрировать oAuth в 1с-битрикс.
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