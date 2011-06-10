Доработка сайта на codeigniter

Необходимо доработать сайта thailandguru.ru сделанный на codeigniter. Изменения и доработки в программной части и некоторая часть в верстке. Есть полный список изменений по этапам, работа не разовая. От вас примеры ваших сайтов на CI и несколько примеров качественной блочной верстки.