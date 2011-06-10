Доработать страницу Flash+XML

Необходимо доработать страницу во флеш+xml:

Ссылка на страницу: http://books.idraw.ru/

Что надо доработать:

1) чтобы при кликание на лого, справа открывались: надпись, фотографии и видео касающегося этого логотипа (см приложенный файл)

2) при кликание на фото (она увелчивается), при кликание на видео тоже в мини окошке начианет проигрываться