Исправить разделение слов в url в DLE

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В url обычных новостей слова автоматически разделяются дефисом. А в url статических страниц они, почему-то, разделяются нижним дефисом. Даже если в поле "название" прописать этот дефис между слов, dle все равно его заменяет на нижний прочерк. Нужно сделать, что-бы и в статических страницах разделителем был дефис.
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