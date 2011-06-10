Скрипт раздачи WebMoney бонусов

Нужен скрипт раздающий бонусы WebMoney.

Желающие разместить форму раздачи бонусов на своем сайте добавляют адрес сайта и получают код для размещения формы на своем сайте.

При этом я могу настраивать для конкретного добавленого сайта текст и адрес ссылки отображаемой в размещенной форме. Владелец сайта разместившего форму не может его убрать либо изменить сохранив работоспособность раздачи бонусов на его сайте.

Также я могу настраивать для каждого сайта какая страница будет открываться в браузере в новом окне у получившего бонус с возможностью ротации из нескольких вариантов.

Для каждого сайта настраивается примечание в выплачиваемом бонусе.

В админке регулируется величина бонуса с вероятоностью выдачи бонуса определенной величины для всех по умолчанию и для конкретных отжельно.

Задание времени в часах ограничивающие получение бонуса с одного WMID, IP адреса.

Возможность задать получение бонуса с нескольких сайтов для WMID, IP адреса оперделенное число раз за поределенное время.

Статистика:

Отображение в админке информации по каждому из добавленных сайтов. Сколько бонусов выдано, на какую сумму с детализацией по дням, месяцам и за весь период.

Возможность отобразить на своем сайте сколько бонусов и на какую сумму выдано на этом сайте за сегодня и за все время.