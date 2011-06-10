Внести изменения и расширить возможности VAMshop

1. Сделать слайд бар новинок.

2. Сделать теги (метки) и кнопки соц. сетей в описании каждого товара.

3. Сделать развернутое меню (категории-подкатегории)

4. На сайте работает система скидок необходимо чтобы скидки не предоставлялись для товаров из одной категории.

5. Встроить функцию SMS уведомлений о статусах заказа.

6. Добавить возможность искать по номеру отправления через сайт почты России на главной странице магазина.

и другие …

Интересуют Цены и Сроки? Для начала по этим 6 позициям.