Внести изменения и расширить возможности VAMshop

Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сделать слайд бар новинок.
2. Сделать теги (метки) и кнопки соц. сетей в описании каждого товара.
3. Сделать развернутое меню (категории-подкатегории)
4. На сайте работает система скидок необходимо чтобы скидки не предоставлялись для товаров из одной категории.
5. Встроить функцию SMS уведомлений о статусах заказа.
6. Добавить возможность искать по номеру отправления через сайт почты России на главной странице магазина.
и другие …
Интересуют Цены и Сроки? Для начала по этим 6 позициям.
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