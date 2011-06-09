Разработка OpenVPN/PPTP сервиса

$3000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок273 просмотра
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Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN.

Задача включает в себя:

- разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию

- обсуждение и утверждение технического проекта системы, определение сроков реализации, стоимости разработки компонентов

- создание компонентов, при необходимости с привлечением сторонних разработчиков

- установка и тестирование системы

- подготовка технической документации

Требования к исполнителям:

- наличие опыта настройки и администрирования OpenVPN/PPTP VPN, биллинговых систем, инфраструктуры PKI

- соблюдение графиков работ

- серьезный подход к выполнению проекта

Предпочтения отдаются разработчикам:

- имеющим опыт реализации подобных систем, участвовавших в разработке и монетезации интернет-проектов

- обладающим возможностью выполнить все стадии проекта

- способным на стадии обсуждения технического проекта предложить оригинальные идеи по улучшению сервиса

- готовым осуществлять полную либо частичную поддержку проекта после его запуска

Оплата поэтапная, фиксированная часть - за разработку технического проекта, остальное - после приёмки. Готовы рассмотреть другие варианты.

12 лет назад
vasya38
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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