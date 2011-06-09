Нужно доделать сайт на joomla 1.6

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Доброго времени суток, дамы и господа, фрилансеры.Нужно доделать сайт на joomla 1.6. Главная почти готова, осталось установить пару модулей. Нужно доработать внутренние страницы, т.к. их дизайн отличается от главной. Кто готов взяться пишите.Не думаю,что работа сложная, особенно для тех, кто уже работал с joomla 1.6/

На прикрепленных картинках, думаю, примерно понятно, что требуется.

Оплата по факту

Joomla
13 лет назад
RaboTnik77
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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