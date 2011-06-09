Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...
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Доброго времени суток, дамы и господа, фрилансеры.Нужно доделать сайт на joomla 1.6. Главная почти готова, осталось установить пару модулей. Нужно доработать внутренние страницы, т.к. их дизайн отличается от главной. Кто готов взяться пишите.Не думаю,что работа сложная, особенно для тех, кто уже работал с joomla 1.6/
На прикрепленных картинках, думаю, примерно понятно, что требуется.
Оплата по факту
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