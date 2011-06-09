Поставить прогноз погоды на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Необходимо на сайте сделать обновляемый прогноз погоды на неделю.

Все подробности скину в личные сообщения заинтересовавшимся.

Цена: 200-250 руб.

13 лет назад
er2
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад