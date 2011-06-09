В существующем коде подправить функцию поиска. Сейчас ищет по принципу, чтобы были все слова из запроса, нужно чтобы при наличии хотябы одного слова выдавал результат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен флеш тест (на выходе swf файл и исходник fla)
Тест состоит из 3х частей
1 часть= 1стр
по несколько вопросов на странице.
прошел 1 часть с не менее 80% правильных ответов - пошел дальше, если нет то давай сначала.
перед каждой частью идут вводные слайды, пролистав и усвоив которые переходим к непосредственно к тесту.
вводные слайды есть в виде джепегов соответствующие нужным размерам и пронумерованные в порядке размещения.
Часть 1
(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)
Часть 2
(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)
Часть 2
(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)
конец
срок реализации - до 14 числа (вторник) (3 дня).
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать личный кабинет на сайте, работающем на ABO CMS. Вместе с заявками отправляйте, пожалуйста, ссылки на выполненные вами проекты на данной CMS.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны некоторые доработки по плагинам и прочем. Сайт на базе Wordpress. Cрочно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Существует модуль для CMS DLE Модуль "Фото конкурс" v.3.5. Необходимо реализовать в нем Смс голосование за фото,стандартное голосование до пяти баллов, смс добавляет голоса, 1смс + 1голос. было 3балла+1смс=4 балла! Бюджет минимален, в районе 15-20 уе!Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать форму обратной связи для сайта. Необходим следующий функционал: 1) Поля формы - Имя, Email, Номер телефона, Прикрепить файлы (с индикатором загрузки), Сообщение 2) Проверка правильности заполнения полей формы 3) Защита от спама - измерение времени заполнения формы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется шаблон html, натянутый на CMS WP. Шаблон не совсем корректно отображается ( не резиновый). Явный недостаток можно посмотреть по адресу http:// stroimgood.com . Требуется сделать шаблон резиновым (т.е чтобы он подстраивался под содержимое странички).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать Парсер (грабер) для моих блогов Я и ЖЖ.Закрыт13 лет назад
- $1000
Условия: Все книги находятся в MySQL, разбитые на категории. Задача: Сделать скрипт, который возьмет данные из MySQL; "На лету" создаст файл и отдаст его пользователю. Конечные файлы должны быть zip'ованы. Необходимые форматы: fb2, epub, mobi, rtf, txt. Хотелось бы чтобы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Вывод новостей на всех страницах сайта(сейчас только на главной). 2. В разделе контакты и цены не работает печать страницы. 3. Создаются дубли страниц например http://www.shargroup.ru/moskovskaya.html/ если в конце поставить любые символы, та же страница ...Завершен13 лет назад
Необходимо создание php парсераЗавершен13 лет назад