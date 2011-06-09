Флеш тест

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок244 просмотра
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Нужен флеш тест (на выходе swf файл и исходник fla)

Тест состоит из 3х частей

1 часть= 1стр

по несколько вопросов на странице.

прошел 1 часть с не менее 80% правильных ответов - пошел дальше, если нет то давай сначала.

перед каждой частью идут вводные слайды, пролистав и усвоив которые переходим к непосредственно к тесту.

вводные слайды есть в виде джепегов соответствующие нужным размерам и пронумерованные в порядке размещения.

Часть 1

(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)

Часть 2

(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)

Часть 2

(слайды) (TEST, несколько вопросов на одной странице)

конец

срок реализации - до 14 числа (вторник) (3 дня).

13 лет назад
1-st
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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