Форма обратной связи

Требуется сделать форму обратной связи для сайта.

Необходим следующий функционал:

1) Поля формы - Имя, Email, Номер телефона, Прикрепить файлы (с индикатором загрузки), Сообщение

2) Проверка правильности заполнения полей формы

3) Защита от спама - измерение времени заполнения формы + цифровая капча

4) В случае сбоя интернет соединения данные в полях формы не пропадают. ajax?

5) После отправки сообщения пользователю выводится страница с подтверждением и на его e-mail отправляется копия заявки с текстом и временем ее отправки.

6) Интегрировать в дизайн сайта

Предпочтения по оплате - Яндекс.Деньги, RBK Money