Форма обратной связи

Необходимо доработать или заново разработать рекламную площадку - www.market-n1.ru. Источник рекламных данных - mixmarket.biz. Функционал необходим подобно priceok.ru. Обновление YML-файла данных по товарам необходимо каждые 6 часов, с сохранением работоспособности рекламной площадки. Также нужно внести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать форму обратной связи для сайта.
Необходим следующий функционал:
1) Поля формы - Имя, Email, Номер телефона, Прикрепить файлы (с индикатором загрузки), Сообщение
2) Проверка правильности заполнения полей формы
3) Защита от спама - измерение времени заполнения формы + цифровая капча
4) В случае сбоя интернет соединения данные в полях формы не пропадают. ajax?
5) После отправки сообщения пользователю выводится страница с подтверждением и на его e-mail отправляется копия заявки с текстом и временем ее отправки.
6) Интегрировать в дизайн сайта
Предпочтения по оплате - Яндекс.Деньги, RBK Money
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