Скрипт для библиотеки

$1000
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок279 просмотров
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Условия:

Все книги находятся в MySQL, разбитые на категории.

Задача:

Сделать скрипт, который возьмет данные из MySQL;

"На лету" создаст файл и отдаст его пользователю.

Конечные файлы должны быть zip'ованы.

Необходимые форматы:

fb2, epub, mobi, rtf, txt.

Хотелось бы чтобы созданые файлы оставались на сервере, дабы сократить нагрузку.

Интересуют сроки, стоимость и методы реализации.

Также предложения можно присылать на почту: [email protected]

13 лет назад
jim_nyc
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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