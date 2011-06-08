Написание граббера

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки237 просмотров
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Требуется написать парсер auto(.)drom(.)ru

парсим только:

- сегодняшние объявления

- через прокси (используем и http и socks)

- в рамках выбранного (выбранных) регионов

- соответстующие поисковому запросу (группе запросов)

Телефонные номера получаем всегда. Отличаем продавцов - юрлица от физлиц.

Повторно не парсим - берём URL автомобиля из оглавлений и сравниваем со своей БД.

Рез-т пишем в базу mysql (формат имеется)

Язык - php

Срок - до недели.

Кто в бюджет не укладывается - досвидос.

Новички без репы и студии - мимо.

Оплата WMR только по факту приемки работы и исходного кода.

Личку просьба не засорять.

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13 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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