Написание граббера

Требуется написать парсер auto(.)drom(.)ru

парсим только:

- сегодняшние объявления

- через прокси (используем и http и socks)

- в рамках выбранного (выбранных) регионов

- соответстующие поисковому запросу (группе запросов)

Телефонные номера получаем всегда. Отличаем продавцов - юрлица от физлиц.

Повторно не парсим - берём URL автомобиля из оглавлений и сравниваем со своей БД.

Рез-т пишем в базу mysql (формат имеется)

Язык - php

Срок - до недели.

Кто в бюджет не укладывается - досвидос.

Новички без репы и студии - мимо.

Оплата WMR только по факту приемки работы и исходного кода.

Личку просьба не засорять.

Ваши заявки скрыты от других.